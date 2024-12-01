«Мама будет против» 1-2 сезоны: смотреть сериал онлайн

Продолжение популярного сериала от известных шоуменов из «Уральских пельменей». Роль председателя ТСЖ Тамары Игоревны Калугиной исполнил Дмитрий Брекоткин.
Премьера 2 сезона сериала «Мама будет против» состоялась 5 ноября 2024 года на телеканале СТС. Новые серии выходили до 21 ноября ежедневно с понедельника по четверг.
Первый сезон был показан на СТС с 7 по 23 ноября 2023 года. Всего за два года было снято 26 серий.
Смотреть онлайн все серии можно на сайте телеканала СТС (все серии 1 сезона и первая серия 2 сезона — бесплатно).
Жанр — комедия.
Режиссер — Артур Румынский.
Страна — Россия.
Актеры — Сергей Ершов, Роман Постовалов, Дмитрий Брекоткин, Ксения Корнева, Михаил Тарабукин.
Фото: СТС.