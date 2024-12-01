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«Дом Дракона» 3 сезон: когда выйдет, смотреть сериал онлайн

Вчера, 17:29 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Дом дракона 3 сезон

Американский фэнтезийный сериал «Дом Дракона» является приквелом «Игры престолов». Действие картины разворачивается за 200 лет до событий, которые происходили в культовом сериале Джорджа Мартина. Представители династии Таргариенов ведут ожесточенную борьбу за Железный трон.

Премьера 2 сезона сериала «Дом Дракона» состоялась 16 июня 2024 года на американском телеканале HBO. Заключительная серия вышла на экраны 4 августа.

Интересные факты: 1 серию посмотрели на HBO более 10 млн человек; бюджет сериала составил 200 млн долларов; в 2023 году фильм получил «Золотой глобус».

Смотреть все серии в хорошем качестве можно в онлайн-кинотеатрах Иви и Wink.

Когда выйдет 3 сезон. В середине июня 2024 года, перед премьерой второго сезона, телеканал HBO официально продлил «Дом Дракона» на третий сезон. Точная дата выхода станет известна позднее.

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась в США на телеканале HBO 21 августа 2022 года. Заключительная 10-я серия первого сезона вышла на экраны 23 октября.

1 сезон: 21 августа — 23 октября 2022 (10 серий)

2 сезон: 16 июня — 4 августа 2024 (8 серий)

Отзывы: «депрессивная, мрачная, гендерная сказочка о жизни буржуазии», «отличный захватывающий внимание сериал, невозможно оторваться», «кажется, создатели словчили и зачем-то помусолили тему вместо серьезной работы».

Оригинальное название - House of the Dragon.

Жанр — фэнтези, боевик, драма.

Страна — США.

Режиссеры — Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник.

Актеры — Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Рис Иванс, Стив Туссэн, Ив Бэст, Соноя Мидзуно, Фабьен Франкель.

Фото: HBO.
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    Источник: HR Новости







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