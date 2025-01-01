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«Слово пацана» 2 сезон: когда выйдет, смотреть сериал онлайн

Сегодня, 11:52 Автор: Андрей Моисеев




Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает историю молодежи 80-х, которые организовали в Казани бандитскую группировку «Универсам», ставшую в то время в республике самой массовой.

Премьера сериала состоялась в онлайн-кинотеатрах Wink и START 9 ноября 2023 года, заключительная серия вышла 21 декабря. В 1 сезоне было снято 8 эпизодов.

Слово пацана 2 сезон

На сегодня официальной информации о дате съемок и выходе 2 сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» нет. Сразу после завершения финальной серии на различных сайтах появлялись слухи, но подтверждения они пока не получили.

Последняя заслуживающая доверия новость поступила прошлым летом от гендиректора Института развития интернета, при поддержке которого был снят сериал. «Насколько я знаю, позиция создателей, в частности режиссера, в том, что это цельное произведение, оно снято от и до. И на этом пока ставят точку», — цитирует Алексея Гореславского cyber.sports.ru.

Жанр — криминал, драма.

Страна — Россия.

Режиссер — Жора Крыжовников.

Актеры — Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Антон Васильев.
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    Фото: START







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