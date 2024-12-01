HR Новости

Шоу «Аватар» (2024) 3 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн

Сегодня, 08:33 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Аватар 3 сезон

В шоу «Аватар» звезды российской эстрады управляют в специальной студии знакомыми с детства сказочными героями. Жюри, в которое в четвертом выпуске входили Тимур Батрутдинов, Марк Тишман, Кирилл Туриченко и Сергей Лазарев, предстояло отгадать, кто скрывается за цифровыми героями.

Премьера 3 сезона состоялась 3 ноября 2024 года на телеканале НТВ. Новые выпуски выходят каждую неделю по воскресеньям.

В 5 выпуске шоу «Аватар» покинула Царевна-лягушка, которой управляла Ольга Зарубина.

Старые серии можно посмотреть на странице канала на Rutube.

Смотреть онлайн 6 выпуск шоу «Аватар» на телеканале НТВ 8 декабря 2024, в 20:20 (МСК).

НТВ: прямой эфир онлайн - бесплатно

Смотреть онлайн шоу Аватар

Фото: НТВ.
  • «Звезды в джунглях» 12 выпуск: смотреть онлайн
  • «Звездные танцы» (2024) 6 выпуск: смотреть онлайн
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Ставки на спорт в Фонбет


    Где находится Дамаск на карте Сирии
    «Краснодар» — «Локомотив»: смотреть онлайн
    Кубок России по биатлону 2024/2025: календарь на сегодня, смотреть онлайн
    «Звезды в джунглях» 12 выпуск: смотреть онлайн
    Шоу «Аватар» (2024) 3 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн
    Где находятся Курчатов и Курская АЭС на карте Курской области
    Где находится Пальмира на карте Сирии
    «Слово пацана» 2 сезон: когда выйдет, смотреть сериал онлайн
    «Дом Дракона» 3 сезон: когда выйдет, смотреть сериал онлайн
    «Мама будет против» 1-2 сезоны: смотреть сериал онлайн


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru