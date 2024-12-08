HR Новости

«Звезды в джунглях» 12 выпуск: смотреть онлайн

Сегодня, 08:38 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Звезды в Джунглях на ТНТ 12 выпуск

Шоу «Звезды в джунглях» — увлекательное реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором известные актеры, блогеры, журналисты и юмористы выживают в джунглях Латинской Америки.

Съемки 6 сезона шоу «Звезды в джунглях» прошли летом 2024 года в Колумбии, премьера состоялась 22 сентября на телеканале ТНТ. Заключительная 15-я серия будет показана 29 декабря.

Кто ушел в 11 выпуске: испытание на вылет проходили Алана Мамаева и Наталья Бочкарева. Последняя покинула шоу.

Реалити-шоу планировали назвать «Однажды в джунглях», но организаторы решили в последний момент встроить программу в линейку реалити-франшизы «Звезды в…».

Ведущие — Михаил Галустян, Ольга Бузова.

Участники 1 выпуска — Александр Волохов, Алена Блин (Алена Жигалова), Дана Борисова, Даниил Вахрушев, Дарья Блохина, Евгения Кривцова, Игорь Чехов, Натан (Натан Миров), Бьянка, Лерчек (Валерия Чекалина), Филипп Воронин.

Старые выпуски телеканал выкладывает в хорошем качестве на Rutube.

Смотреть онлайн 12 выпуск реалити-шоу «Звезды в джунглях» на телеканале ТНТ 8 декабря 2024, в 18:30 (МСК).

ТНТ: прямой эфир онлайн - бесплатно

Смотреть онлайн шоу Звезды в Джунглях на ТНТ 12 выпуск

Фото: ТНТ.
  • «Звездные танцы» (2024) 6 выпуск: смотреть онлайн
  • «Экстрасенсы. Реванш» (2024) 2 сезон: смотреть онлайн
    •



    Источник: HR Новости







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    Где находится Дамаск на карте Сирии
    «Краснодар» — «Локомотив»: смотреть онлайн
    Кубок России по биатлону 2024/2025: календарь на сегодня, смотреть онлайн
    «Звезды в джунглях» 12 выпуск: смотреть онлайн
    Шоу «Аватар» (2024) 3 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн
    Где находятся Курчатов и Курская АЭС на карте Курской области
    Где находится Пальмира на карте Сирии
    «Слово пацана» 2 сезон: когда выйдет, смотреть сериал онлайн
    «Дом Дракона» 3 сезон: когда выйдет, смотреть сериал онлайн
    «Мама будет против» 1-2 сезоны: смотреть сериал онлайн


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru