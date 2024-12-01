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Кубок России по биатлону 2024/2025: календарь на сегодня, смотреть онлайн

Сегодня, 08:56 Автор: Андрей Моисеев




Биатлон Кубок России в Ханты-Мансийске

Второй в сезоне 2024/2025 этап Кубка России по биатлону проходит с 6 по 8 декабря в Ханты-Мансийске.

В пятницу лучшие биатлонисты разыграли медали в спринте, в субботу прошла гонка преследования, а в воскресенье определятся лучшие в масс-старте.

Всего в рамках Кубка России запланировано проведение пяти этапов, финал состоится в Златоусте в марте будущего года.

Смотреть онлайн масс-старты на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Прямой эфир пройдет на телеканале «Матч ТВ», трансляции начнутся 8 декабря 2024 в 09:30 мск (женщины) и 12:20 (мужчины).

Матч ТВ: прямой эфир онлайн — бесплатно

Смотреть онлайн биатлон Кубок России в Ханты-Мансийске

Фото: Матч ТВ.
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    Источник: HR Новости







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