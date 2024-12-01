«Краснодар» — «Локомотив»: смотреть онлайн

В воскресенье, 8 декабря, в Краснодаре пройдет встреча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом». Поединок начнется в 19:30 по московскому времени.

В предыдущем туре «быки» крупно проиграли «Спартаку» (0:3), а железнодорожники уступили дома «Химкам» (1:3).

Букмекеры считают подопечных Мурада Мусаева фаворитами встречи. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 1.88. В случае если победит «Локомотив», сыграет коэффициент 4.05. На ничью можно сделать ставку за 4.00.

Смотреть онлайн матч «Краснодар» — «Локомотив» можно бесплатно на сайте телеканала «Матч ТВ».

На сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ (38 очков), «Локомотив» идет четвертым (34 очка).