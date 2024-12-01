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Кубок Первого канала по хоккею 2024: расписание матчей

Сегодня, 15:11 Автор: Андрей Моисеев




Кубок Первого канала по хоккею 2024

Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 12 по 15 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге на СКА-Арене.

В турнире примут участие сборные Белоруссии, Казахстана, «Россия 25», а также сборная легионеров КХЛ, которую возглавят Майк Кинен и Майк Пелино.

Расписание матчей Кубка Первого канала 2024

Сборная России в первой игре на турнире сыграет с командой «Сборная мира КХЛ» (12 декабря, 18:30 мск). Поединок Белоруссии и Казахстана начнется в тот же день в 14:30. Во втором матче россияне встретятся с Белоруссией (14 декабря, 14:00, матч Казахстан - «Сборная мира КХЛ» начнется в 18:30), а завершат турнир встречей с Казахстаном (15 декабря, 14:00, игра Белоруссия - «Сборная мира КХЛ» начнется в 18:30).

13 декабря в 19:00 состоится турнир по хоккею 3х3.

Окончательный состав сборной России на Кубок Первого канала опубликован на сайте ФХР.

Традиционный декабрьский турнир впервые был сыгран в 1967 году. С 1969 по 1996 годы носил название «Приз Известий», с 1997 года - Кубок Балтики, в 2003-м - Московский международный турнир, в 2004 и 2005 годах - Кубок Росно и с 2006 года - Кубок Первого канала.

Сборная России 11 раз занимала первое место на Кубке Первого канала, пять раз финишировала второй и два раза становилась бронзовым призером. В 2015 году россияне впервые заняли последнее место на турнире.
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    Источник: HR Новости







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