HR Новости

Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей

Сегодня, 21:46 Автор: Андрей Моисеев




С 7 по 8 декабря состоялись восемь матчей последнего перед зимним перерывом 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты.

«Спартак» обыграл на своем поле «Пари НН» (3:0), «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» (3:1), «Зенит» проиграл дома «Акрону» (1:2), «Рубин» одержал гостевую победу над махачкалинским «Динамо» (3:2).

Московское «Динамо» одержало победу над «Химками» (4:1), «Факел» уступил в Воронеже ЦСКА (0:1), «Ахмат» победил «Оренбург» (1:0), «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0).

Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 после 18-го тура выглядит следующим образом.

Турнирная таблица РПЛ на сегодня

Расписание матчей 19-го тура:

2 марта: Ахмат – Рубин, Краснодар – Крылья Советов, Спартак – Оренбург, Химки – Факел, Динамо Мх – Локомотив, Пари НН – Акрон, Зенит – ЦСКА, Ростов – Динамо М.
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    Источник: HR Новости







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