Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей Сегодня, 21:46 Автор: Андрей Моисеев









С 7 по 8 декабря состоялись восемь матчей последнего перед зимним перерывом 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты. «Спартак» обыграл на своем поле «Пари НН» (3:0), «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» (3:1), «Зенит» проиграл дома «Акрону» (1:2), «Рубин» одержал гостевую победу над махачкалинским «Динамо» (3:2). Московское «Динамо» одержало победу над «Химками» (4:1), «Факел» уступил в Воронеже ЦСКА (0:1), «Ахмат» победил «Оренбург» (1:0), «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0). Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 после 18-го тура выглядит следующим образом. Расписание матчей 19-го тура: 2 марта: Ахмат – Рубин, Краснодар – Крылья Советов, Спартак – Оренбург, Химки – Факел, Динамо Мх – Локомотив, Пари НН – Акрон, Зенит – ЦСКА, Ростов – Динамо М.

Расписание матчей 18 тура РПЛ сезона 2024/2025 «Матч ТВ» убрал из эфира три матча второго тура РПЛ











Источник: HR Новости











