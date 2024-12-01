«Великолепная пятерка» 1-7 сезоны: смотреть сериал онлайн

Сотрудники убойного отдела Петровского РОВД Санкт-Петербурга под руководством подполковника Голованова расследуют преступления и не забывают про любовь и дружбу.

Премьера сериала «Великолепная пятерка» состоялась 27 мая 2019 года на Пятом канале. Съемки 7 сезона начались в августе 2024 года, первая серия вышла на экраны 12 ноября.

Жанр — детектив.

Режиссер — Сергей Полуянов.

Страна — Россия.

Актеры — Павел Григорьев (Андрей Голованов), Андрей Горбачев (Павел Шапошников), Алексей Красноцветов (Дмитрий Красавченко), Нодари Джанелидзе (Тимур Бубнов), Константин Гришанов (Антон Ветров), Егор Кутенков (Владимир Кузьмин).

Все серии 1-5 сезонов можно бесплатно смотреть на странице телеканала на Rutube.

Смотреть онлайн сериал «Великолепная пятерка» можно ежедневно с понедельника по четверг на Пятом канале в 21:25 мск.

Фото: Пятый канал.