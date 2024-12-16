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Разговоры о важном: тема на 16 декабря 2024 года

Сегодня, 19:56 Автор: Андрей Моисеев




Разговоры о важном 16 декабря 2024

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 16 декабря 2024 года, будет посвящен теме «Как пишут законы?».

Цель урока — расширение представлений обучающихся о том, как появляются законы, для чего они нужны, как менялся свод российских законов от древних времен до наших дней, как молодежь может участвовать в законотворческом процессе. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Фото: edsoo.ru.
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