«Первый номер» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода

Скандальному писателю дали уникальный шанс перезапустить глянцевый журнал после ухода зарубежных издателей. Новые владельцы Константину Иноземцеву всего месяц, чтобы подготовить к печати первый номер и вернуть свою подпорченную репутацию.
Интересный факт: сериал снят по сценарию Сергея Минаева, который долгое время был главредом русского Esquire и участвовал в 2022 году в переименовании его в «Правила жизни».
Премьера сериала «Первый номер» состоялась 1 декабря 2024 года в онлайн-кинотеатре KION. В первый день были показаны две серии, новые выходят еженедельно по четвергам. Всего в сериале 10 эпизодов.
Дата выхода новых серий:
4 серия — 12 декабря
5 серия — 19 декабря
6 серия — 26 декабря
Смотреть бесплатно онлайн первую серию на странице KION на Rutube.
Жанр — драма, комедия.
Режиссер — Клим Козинский (работал над сериалами «13 клиническая» и «Вне себя», в котором снимался Евгений Цыганов).
Страна — Россия.
Актеры — Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Александра Ребенок, Игорь Верник, Александр Цыпкин, Леонид Ярмольник.
Фото: KION.