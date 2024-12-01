«Дети перемен» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода

Сериал «Дети перемен» рассказывает о «лихих девяностых», в которых мать (Виктория Исакова) работает водителем троллейбуса и воспитывает трех сыновей от разных отцов. на дворе 1995 год. Со стороны кажется, что Юра, Руслан и Петр готовы отдать жизнь друг за друга, но трудности и соблазны 90-х в итоге разваливают семью Флоры.
Премьера сериала состоялась в онлайн-кинотеатрах Wink и START 21 ноября 2024 года. В первый день показали две серии, всего в первом сезоне выйдет 8 эпизодов.
Дата выхода новых серий:
5 серия — 12 декабря
6 серия — 19 декабря
7 серия — 26 декабря
8 серия — 5 января
Интересный факт: Слава Копейкин (Петр) в «Слово пацана» сыграл Турбо — одного из «суперов» группировки «Универсам».
Жанр — криминал, драма.
Страна — Россия.
Режиссеры — Сергей Тарамаев, Любовь Львова.
Актеры — Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Андрей Максимов.
Фото: START.