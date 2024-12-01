HR Новости

«Дети перемен» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода

Сегодня, 11:35 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Дети перемен 2024

Сериал «Дети перемен» рассказывает о «лихих девяностых», в которых мать (Виктория Исакова) работает водителем троллейбуса и воспитывает трех сыновей от разных отцов. на дворе 1995 год. Со стороны кажется, что Юра, Руслан и Петр готовы отдать жизнь друг за друга, но трудности и соблазны 90-х в итоге разваливают семью Флоры.

Премьера сериала состоялась в онлайн-кинотеатрах Wink и START 21 ноября 2024 года. В первый день показали две серии, всего в первом сезоне выйдет 8 эпизодов.

Дата выхода новых серий:

5 серия — 12 декабря

6 серия — 19 декабря

7 серия — 26 декабря

8 серия — 5 января

Интересный факт: Слава Копейкин (Петр) в «Слово пацана» сыграл Турбо — одного из «суперов» группировки «Универсам».

Жанр — криминал, драма.

Страна — Россия.

Режиссеры — Сергей Тарамаев, Любовь Львова.

Актеры — Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Андрей Максимов.

Фото: START.
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    Источник: HR Новости







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