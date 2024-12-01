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Биатлон: Кубок России 2024/2025: календарь на сегодня, смотреть онлайн

Сегодня, 08:17 Автор: Андрей Моисеев




Биатлон Кубок России в Ханты-Мансийске

Третий в сезоне 2024/2025 этап Кубка России по биатлону проходит с 12 по 15 декабря в Ижевске.

В четверг лучшие биатлонисты разыграли медали в индивидуальных гонках, в субботу определятся лучшие в спринте, а в воскресенье пройдут гонки преследования.

Всего в рамках Кубка России запланировано проведение пяти этапов, финал состоится в Златоусте в марте будущего года.

Смотреть онлайн спринтерские гонки на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске. Прямой эфир пройдет на телеканале «Матч ТВ», трансляции начнутся 14 декабря 2024 в 09:30 мск (мужчины) и 12:30 (женщины).

Матч ТВ: прямой эфир онлайн — бесплатно

Смотреть онлайн биатлон Кубок России в Ижевске

Фото: Матч ТВ.
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    Источник: HR Новости







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