Кубок Первого канала по хоккею 2024: расписание матчей

Кубок Первого канала по хоккею проходит с 12 по 15 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге на СКА-Арене.

В турнире принимают участие сборные Белоруссии, Казахстана, «Россия 25», а также сборная легионеров КХЛ, которую возглавят Майк Кинен и Майк Пелино.

Расписание матчей Кубка Первого канала 2024

Сборная России в первой игре на турнире обыграла команду «Сборная мира КХЛ» (4:1), Белоруссия выиграла у Казахстана (3:1). Во втором матче россияне встретятся с Белоруссией (14 декабря, 14:15 мск, матч Казахстан - «Сборная мира КХЛ» начнется в 18:30), а завершат турнир встречей с Казахстаном (15 декабря, 14:15, игра Белоруссия - «Сборная мира КХЛ» начнется в 18:30).

13 декабря состоялся турнир по хоккею 3х3.

Состав сборной России на Кубок Первого канала опубликован на сайте ФХР.

Смотреть онлайн матчи с участием сборной России можно на Первом канале.

Традиционный декабрьский турнир впервые был сыгран в 1967 году. С 1969 по 1996 годы носил название «Приз Известий», с 1997 года - Кубок Балтики, в 2003-м - Московский международный турнир, в 2004 и 2005 годах - Кубок Росно и с 2006 года - Кубок Первого канала.

Сборная России 11 раз занимала первое место на Кубке Первого канала, пять раз финишировала второй и два раза становилась бронзовым призером. В 2015 году россияне впервые заняли последнее место на турнире.