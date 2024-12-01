Комбинация (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода Сегодня, 09:42 Автор: Андрей Моисеев









История создания популярной в начале 90-х группы «Комбинация». Первую в СССР женскую группу создали бывший сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин в исполнении Никиты Кологривого и композитор Виталий Окороков. Интересные факты: Павел Прилучный сыграл мужа Алены Апиной, продюсера Александра Иратова; дочь Натальи Шишининой от второго брака, Ульяна Кравец, играет в сериале роль своей матери. Премьера состоялась 6 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink, новые эпизоды выходили еженедельно до 24 октября. Смотреть онлайн: с 16 декабря сериал будет показан на Первом канале в 22:00 мск. Дата выхода серий: 1 серия — 16 декабря 2 серия — 17 декабря 3 серия — 18 декабря 4 серия — 19 декабря 5 серия — 23 декабря 6 серия — 24 декабря 7 серия — 25 декабря 8 серия — 26 декабря Отзывы на сериал «Комбинация»: «сложная смесь из чернухи, дурного вкуса, вранья главного героя», «интересный и увлекательный сюжет с качественной музыкой и клипами на песни группы», «скомканный сюжет, сконцентрированный вокруг героя Шишинина». Жанр — биография, драма, комедия, музыка. Режиссер — Никита Власов. Страна — Россия. Актеры — Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин. Фото: Wink.

«Кто быстрее» (2024): смотреть сериал онлайн «Макрон» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода











Источник: HR Новости











