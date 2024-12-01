Расписание Чемпионата России 2025 по фигурному катанию Сегодня, 13:48 Автор: Андрей Моисеев









Чемпионат России по фигурному катанию 2025 пройдет в Омске с 19 по 22 декабря 2024 года. Действующими чемпионами России являются Аделия Петросян, Евгений Семененко, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Александра Степанова — Иван Букин. Расписание Чемпионата России по фигурному катанию 2025 19 декабря

10:00 Танцы на льду, ритм-танец.

13:00 Пары, короткая программа.

15:25 Мужчины, короткая программа. 20 декабря

10:15 Танцы на льду, произвольный танец.

13:35 Пары, произвольная программа.

15:25 Женщины, короткая программа. 21 декабря

11:45 Женщины, произвольная программа.

14:55 Мужчины, произвольная программа. 22 декабря

10:30 Показательные выступления. Время московское. Смотреть онлайн Чемпионат России по фигурному катанию. Прямой эфир пройдет на сайте Первого канала. Первый канал: прямой эфир онлайн — бесплатно Фото: Первый канал.

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Источник: HR Новости











