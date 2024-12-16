Разговоры о важном: тема на 16 декабря 2024 года

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 16 декабря 2024 года, будет посвящен теме «Как пишут законы?».

Цель урока — развитие у обучающихся представлений о процессе правотворческой деятельности, роли законов в регулировании общественных отношений, их значении для обеспечения порядка и справедливости. Формирование у обучающихся понимания механизмов принятия законов и возможностей граждан влиять на законотворческую деятельность. Воспитание уважения к закону, правопорядку и гражданской ответственности. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Фото: edsoo.ru.