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Шоу «Аватар» (2024) 3 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн

Сегодня, 09:41 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Аватар 3 сезон

В шоу «Аватар» звезды российской эстрады управляют в специальной студии знакомыми с детства сказочными героями. Жюри, в которое в шестом выпуске входили Тимур Батрутдинов, Марк Тишман, Лера Кудрявцева, Мари Краймбрери и Сергей Лазарев, предстояло отгадать, кто скрывается за цифровыми героями.

Премьера 3 сезона состоялась 3 ноября 2024 года на телеканале НТВ. Новые выпуски выходят каждую неделю по воскресеньям.

В 6 выпуске шоу «Аватар» покинула Дриада, которой управляла Лена Катина.

Старые серии можно посмотреть на странице канала на Rutube.

Смотреть онлайн 7 выпуск шоу «Аватар» на телеканале НТВ 15 декабря 2024, в 20:20 мск.

НТВ: прямой эфир онлайн - бесплатно

Смотреть онлайн шоу Аватар

Фото: НТВ.
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    Источник: HR Новости







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