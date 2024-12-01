КХЛ 2024/2025: расписание, результаты последних игр

Регулярный чемпионат КХЛ стартовал 3 сентября и завершится 23 марта. Всего в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2024/2025 принимают участие 23 команды. Клубы проведут по 68 игр, сезон включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча.

Смотреть трансляции всех игр КХЛ можно по подписке на «Кинопоиске». Многие поединки показывают тематические каналы KHL и KHL Prime.

Смотреть бесплатно онлайн матчи КХЛ можно на сайте телеканала «Матч ТВ». Ближайшая прямая трансляция — 17 декабря СКА будет принимать «Локомотив» (19:30 мск).

Результаты последних игр:

8 декабря: Амур – Адмирал – 4:6, Торпедо – Лада – 3:2, Витязь – Спартак – 2:4, Салават Юлаев – Ак Барс – 3:2 ОТ, Куньлунь Ред Стар – Сибирь – 5:7, Локомотив – ЦСКА – 1:2, СКА – Барыс – 1:0, Северсталь – Трактор – 2:1.

Расписание матчей КХЛ 2024/2025:

17 декабря: 12:00 Амур – Адмирал, 15:30 Сибирь – Авангард, 19:00 Витязь – Торпедо, 19:30 Динамо М – Барыс, 19:30 СКА – Локомотив, 19:30 ЦСКА – Куньлунь Ред Стар.

18 декабря: 17:00 Трактор – Динамо Мн, 17:00 Металлург Мг – Автомобилист, 19:30 Ак Барс – Салават Юлаев, 19:30 Северсталь – ХК Сочи.