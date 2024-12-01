Лучшие снайперы НХЛ 2024/2025 на сегодня: Капризов — первый

Список лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 возглавляет нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. На счету хоккеиста 22 шайбы в 30 матчах.
Второе место занимает немец Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (22), на третьей строчке в рейтинге лучших снайперов расположился канадец Брейден Пойнт из «Тампа-Бэй» (20).
На четвертом месте находится канадец Сэм Райнхарт из «Флориды» (19), замыкают пятерку лидеров форвард «Колорадо» Микко Рантанен и Вильям Нюландер из «Торонто» (по 18 шайб).
Артемий Панарин, Иван Барбашев и Александр Овечкин расположились во второй двадцатке в списке лучших (по 15 шайб).
Фото: ХК Миннесота.