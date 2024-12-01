HR Новости

Лучшие снайперы НХЛ 2024/2025 на сегодня: Капризов — первый

Сегодня, 08:19 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Капризов

Список лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 возглавляет нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. На счету хоккеиста 22 шайбы в 30 матчах.

Второе место занимает немец Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (22), на третьей строчке в рейтинге лучших снайперов расположился канадец Брейден Пойнт из «Тампа-Бэй» (20).

На четвертом месте находится канадец Сэм Райнхарт из «Флориды» (19), замыкают пятерку лидеров форвард «Колорадо» Микко Рантанен и Вильям Нюландер из «Торонто» (по 18 шайб).

Артемий Панарин, Иван Барбашев и Александр Овечкин расположились во второй двадцатке в списке лучших (по 15 шайб).

Фото: ХК Миннесота.
  • Овечкин возглавил список снайперов НХЛ сезона 2024/2025
  • Стало известно, кто стал лучшим бомбардиром НХЛ 2023/2024
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Ставки на спорт в Фонбет


    «Прометей» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Лучшие снайперы НХЛ 2024/2025 на сегодня: Капризов — первый
    «Невский» 7 сезон: когда выйдет, смотреть сериал онлайн
    Комбинация (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода
    «Жуки» 4 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    «Великолепная пятерка» 7 сезон: смотреть сериал онлайн
    КХЛ 2024/2025: расписание, результаты последних игр
    «Против всех» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    «Клюквенный щербет» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    «Зимородок» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru