Лучшие снайперы НХЛ 2024/2025 на сегодня: Капризов — первый Сегодня, 08:19 Автор: Андрей Моисеев









Список лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 возглавляет нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. На счету хоккеиста 22 шайбы в 30 матчах. Второе место занимает немец Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (22), на третьей строчке в рейтинге лучших снайперов расположился канадец Брейден Пойнт из «Тампа-Бэй» (20). На четвертом месте находится канадец Сэм Райнхарт из «Флориды» (19), замыкают пятерку лидеров форвард «Колорадо» Микко Рантанен и Вильям Нюландер из «Торонто» (по 18 шайб). Артемий Панарин, Иван Барбашев и Александр Овечкин расположились во второй двадцатке в списке лучших (по 15 шайб). Фото: ХК Миннесота.

Овечкин возглавил список снайперов НХЛ сезона 2024/2025 Стало известно, кто стал лучшим бомбардиром НХЛ 2023/2024











Источник: HR Новости











