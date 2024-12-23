Разговоры о важном: тема на 23 декабря 2024 года

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 23 декабря 2024 года, будет посвящен теме «Одна страна – одни традиции».

Цель урока — ознакомление учащихся с историей возникновения новогоднего праздника в России, с традициями и обычаями празднования Нового года, с историей создания новогодних игрушек. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Фото: edsoo.ru.