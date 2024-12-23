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Разговоры о важном: тема на 23 декабря 2024 года

Сегодня, 07:30 Автор: Андрей Моисеев




Разговоры о важном 23 декабря 2024

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 23 декабря 2024 года, будет посвящен теме «Одна страна – одни традиции».

Цель урока — ознакомление учащихся с историей возникновения новогоднего праздника в России, с традициями и обычаями празднования Нового года, с историей создания новогодних игрушек. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Фото: edsoo.ru.
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