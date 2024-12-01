HR Новости

Карта Курской области — граница с Украиной

Сегодня, 07:55 Автор: Андрей Моисеев




Карта Курской области, граница с Украиной

Карта Курской области с районами на границе с Украиной.

Районы Курской области на границе с Украиной

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

В Курске проживает 436 тысяч жителей.

Курская область граничит с Сумской областью Украины, протяженность границы составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.

Основные боестолкновения происходят в Кореневском и Суджанском районах Курской области.

Фото: Google Карты.
  • Показать карту Белгородской области и границу с Украиной
  • Где находится Брянская область на карте России
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Ставки на спорт в Фонбет


    Карта Курской области — граница с Украиной
    Взрыв на Рязанском проспекте в Москве: показать на карте
    Разговоры о важном: тема на 23 декабря 2024 года
    «Прометей» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Лучшие снайперы НХЛ 2024/2025 на сегодня: Капризов — первый
    «Невский» 7 сезон: когда выйдет, смотреть сериал онлайн
    Комбинация (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода
    «Жуки» 4 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    «Великолепная пятерка» 7 сезон: смотреть сериал онлайн
    КХЛ 2024/2025: расписание, результаты последних игр


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru