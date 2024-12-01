«Жуки» 4 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода

Трое парней проходят альтернативную службу и одновременно разрабатывают уникальное приложение для смартфонов. Только не так просто довести проект до конца, если в глухой деревне нет даже интернета.

Премьера 4 сезона сериала «Жуки» состоялась 16 декабря 2024 года на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. В новом сезоне друзья вместе с участковым Масловым будут противостоять губернатору области Валентину Михайловичу Юдину, который решил снести Жуки, а на их месте построить современный научный кластер.

Интересный факт: съемки проходили в деревне Нижние Подгоричи в Калужской области.

Сколько сезонов и серий в сериале «Жуки»

Премьера сериала состоялась 2 сентября 2019 года на телеканале ТНТ. Всего в первом сезоне было снято 16 серий.

1 сезон: 2 — 24 сентября 2019 (16 серий)

2 сезон: 5 — 28 апреля 2021 (16 серий)

3 сезон: 5 — 28 декабря 2022 (16 серий)

Жанр — комедия.

Режиссеры — Константин Смирнов, Константин Колесов, Максим Пешков.

Страна — Россия.

Актеры — Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Игорь Верник, Владимир Епифанцев, Александр Робак.

Смотреть онлайн 4 сезон сериала «Жуки» бесплатно на телеканале ТНТ в 20:00 мск и по подписке в онлайн-кинотеатре Premier.

Фото: ТНТ.