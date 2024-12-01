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Расписание Чемпионата России 2025 по фигурному катанию

Сегодня, 08:32 Автор: Андрей Моисеев




Чемпионат России по фигурному катанию 2024

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 пройдет в Омске с 19 по 22 декабря 2024 года.

Действующими чемпионами России являются Аделия Петросян, Евгений Семененко, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Александра Степанова — Иван Букин.

Расписание Чемпионата России по фигурному катанию 2025

19 декабря
10:00 Танцы на льду, ритм-танец.
13:00 Пары, короткая программа.
15:25 Мужчины, короткая программа.

20 декабря
10:15 Танцы на льду, произвольный танец.
13:35 Пары, произвольная программа.
15:25 Женщины, короткая программа.

21 декабря
11:45 Женщины, произвольная программа.
14:55 Мужчины, произвольная программа.

22 декабря
10:30 Показательные выступления.

Время московское.

Смотреть онлайн Чемпионат России по фигурному катанию. Прямой эфир пройдет на сайте Первого канала.

Фото: Первый канал.
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    Источник: HR Новости







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