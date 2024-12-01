Расписание Чемпионата России 2025 по фигурному катанию

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 пройдет в Омске с 19 по 22 декабря 2024 года.

Действующими чемпионами России являются Аделия Петросян, Евгений Семененко, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Александра Степанова — Иван Букин.

Расписание Чемпионата России по фигурному катанию 2025

19 декабря

10:00 Танцы на льду, ритм-танец.

13:00 Пары, короткая программа.

15:25 Мужчины, короткая программа.

20 декабря

10:15 Танцы на льду, произвольный танец.

13:35 Пары, произвольная программа.

15:25 Женщины, короткая программа.

21 декабря

11:45 Женщины, произвольная программа.

14:55 Мужчины, произвольная программа.

22 декабря

10:30 Показательные выступления.

Время московское.

Смотреть онлайн Чемпионат России по фигурному катанию. Прямой эфир пройдет на сайте Первого канала.

Фото: Первый канал.