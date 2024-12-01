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Где находится Рыльск на карте Курской области

Вчера, 19:27 Автор: Андрей Моисеев




Рыльский район на карте Курской области

Карта Рыльского района

Если смотреть на карту Курской области, Рыльский район расположен к западу от областного центра на расстоянии 104 километра.

Город Рыльск является административным центром района. Население — почти 15 тысяч человек.

Район граничит с Сумской областью, минимальное расстояние от Рыльска до границы с Украиной составляет 25 км.

20 декабря. После ракетного удара ВСУ по Рыльску, по предварительным данным, погибли шесть человек, еще десять получили ранения, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

Фото: Google Карты.
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