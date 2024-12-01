Биатлон: Кубок Содружества 2024/2025: календарь, смотреть онлайн

Третий в сезоне 2024/2025 этап Кубка Содружества по биатлону проходит с 20 по 22 декабря в Чайковском.

В пятницу лучшие биатлонисты разыграли медали в спринте, в субботу определятся лучшие в гонках преследования, а в воскресенье состоится масс-старт.

Всего в рамках Кубка Содружества запланировано проведение шести этапов, заключительный состоится в Марманске в апреле будущего года.

Смотреть онлайн гонки преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону в Чайковском. Прямой эфир пройдет на телеканале «Матч ТВ», трансляции начнутся 21 декабря 2024 в 09:00 мск (мужчины) и 11:30 (женщины).

Фото: Матч ТВ.