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Биатлон: Кубок Содружества 2024/2025: календарь, смотреть онлайн

Сегодня, 08:02 Автор: Андрей Моисеев




Биатлон Кубок Содружества в Чайковском

Третий в сезоне 2024/2025 этап Кубка Содружества по биатлону проходит с 20 по 22 декабря в Чайковском.

В пятницу лучшие биатлонисты разыграли медали в спринте, в субботу определятся лучшие в гонках преследования, а в воскресенье состоится масс-старт.

Всего в рамках Кубка Содружества запланировано проведение шести этапов, заключительный состоится в Марманске в апреле будущего года.

Смотреть онлайн гонки преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону в Чайковском. Прямой эфир пройдет на телеканале «Матч ТВ», трансляции начнутся 21 декабря 2024 в 09:00 мск (мужчины) и 11:30 (женщины).

Фото: Матч ТВ.
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    Источник: HR Новости







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