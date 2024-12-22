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«Звезды в джунглях» 14 выпуск: смотреть онлайн

Вчера, 11:02 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Звезды в Джунглях на ТНТ 14 выпуск

Шоу «Звезды в джунглях» — увлекательное реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором известные актеры, блогеры, журналисты и юмористы выживают в джунглях Латинской Америки.

Съемки 6 сезона шоу «Звезды в джунглях» прошли летом 2024 года в Колумбии, премьера состоялась 22 сентября на телеканале ТНТ. Заключительная 15-я серия будет показана 29 декабря.

Реалити-шоу планировали назвать «Однажды в джунглях», но организаторы решили в последний момент встроить программу в линейку реалити-франшизы «Звезды в…».

Ведущие — Михаил Галустян, Ольга Бузова.

Участники 1 выпуска — Александр Волохов, Алена Блин (Алена Жигалова), Дана Борисова, Даниил Вахрушев, Дарья Блохина, Евгения Кривцова, Игорь Чехов, Натан (Натан Миров), Бьянка, Лерчек (Валерия Чекалина), Филипп Воронин.

Старые выпуски телеканал выкладывает в хорошем качестве на Rutube.

Смотреть онлайн 14 выпуск реалити-шоу «Звезды в джунглях» на телеканале ТНТ 22 декабря 2024, в 18:30 мск.

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Смотреть онлайн шоу Звезды в Джунглях на ТНТ 14 выпуск

Фото: ТНТ.
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    Источник: HR Новости







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