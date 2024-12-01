HR Новости

«Последний богатырь. Наследие»: смотреть сериал онлайн

Сегодня, 07:36 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Последний богатырь. Наследие

Действие сериала «Последний богатырь. Наследие» происходит спустя 20 лет после событий, которые произошли в третьей части киноверсии.

Интересный факт: действие сказки происходит в Белогорье, но в реальности съемки происходили в специально построенных декорациях около Химок, а также в различных районах Приэльбрусья.

Премьера состоялась 27 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Okko и START, новые серии выходили еженедельно до 8 ноября (8 эпизодов).

С 23 декабря сериал будет показан по телеканалу Россия 1 в 21:30 мск.

Смотреть бесплатно онлайн 1 серию и все серии по подписке можно в кинотеатре START.

Жанр — фэнтези, комедия, приключения.

Режиссер — Антон Маслов.

Страна — Россия.

Актеры — Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Гарик Харламов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов.

Отзывы: «Кологривого еще не показали, но явно не считаю его актером, ради которого стоит смотреть сериал», «Никакой примеси былинного эпоса тут нет и в помине. Кроме имен героев и костюмов», «приятно смотреть, получился отличный сказочный сериал».

Фото: START.
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    Источник: HR Новости







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