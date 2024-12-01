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Комбинация (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода

Сегодня, 08:01 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Комбинация 2024

История создания популярной в начале 90-х группы «Комбинация». Первую в СССР женскую группу создали бывший сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин в исполнении Никиты Кологривого и композитор Виталий Окороков.

Интересные факты: Павел Прилучный сыграл мужа Алены Апиной, продюсера Александра Иратова; дочь Натальи Шишининой от второго брака, Ульяна Кравец, играет в сериале роль своей матери.

Премьера состоялась 6 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink, новые эпизоды выходили еженедельно до 24 октября.

Смотреть онлайн: с 16 декабря сериал показывают на Первом канале — в 22:00 мск.

Дата выхода новых серий:

5 серия — 23 декабря

6 серия — 24 декабря

7 серия — 25 декабря

8 серия — 26 декабря

Отзывы на сериал «Комбинация»: «сложная смесь из чернухи, дурного вкуса, вранья главного героя», «интересный и увлекательный сюжет с качественной музыкой и клипами на песни группы», «скомканный сюжет, сконцентрированный вокруг героя Шишинина».

Жанр — биография, драма, комедия, музыка.

Режиссер — Никита Власов.

Страна — Россия.

Актеры — Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин.

Фото: Wink.
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    Источник: HR Новости







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