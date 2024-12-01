Комбинация (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода

История создания популярной в начале 90-х группы «Комбинация». Первую в СССР женскую группу создали бывший сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин в исполнении Никиты Кологривого и композитор Виталий Окороков.
Интересные факты: Павел Прилучный сыграл мужа Алены Апиной, продюсера Александра Иратова; дочь Натальи Шишининой от второго брака, Ульяна Кравец, играет в сериале роль своей матери.
Премьера состоялась 6 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink, новые эпизоды выходили еженедельно до 24 октября.
Смотреть онлайн: с 16 декабря сериал показывают на Первом канале — в 22:00 мск.
Дата выхода новых серий:
5 серия — 23 декабря
6 серия — 24 декабря
7 серия — 25 декабря
8 серия — 26 декабря
Отзывы на сериал «Комбинация»: «сложная смесь из чернухи, дурного вкуса, вранья главного героя», «интересный и увлекательный сюжет с качественной музыкой и клипами на песни группы», «скомканный сюжет, сконцентрированный вокруг героя Шишинина».
Жанр — биография, драма, комедия, музыка.
Режиссер — Никита Власов.
Страна — Россия.
Актеры — Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин.
Фото: Wink.