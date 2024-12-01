КХЛ 2024/2025: расписание, результаты последних игр

Регулярный чемпионат КХЛ стартовал 3 сентября и завершится 23 марта. Всего в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2024/2025 принимают участие 23 команды. Клубы проведут по 68 игр, сезон включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча.

Смотреть трансляции всех игр КХЛ можно по подписке на «Кинопоиске». Многие поединки показывают тематические каналы KHL и KHL Prime.

Смотреть бесплатно онлайн матчи КХЛ можно на сайте телеканала «Матч ТВ». Ближайшая прямая трансляция — 23 декабря московское «Динамо» будет принимать «Ак Барс» (19:30 мск).

Результаты последних игр:

22 декабря: ЦСКА – Нефтехимик – 7:4, Северсталь – Автомобилист – 3:2, Динамо Мн – Спартак – 2:3 ОТ, Локомотив – ХК Сочи – 3:1.

Расписание матчей КХЛ 2024/2025:

23 декабря: 15:30 Сибирь – Адмирал, 17:00 Салават Юлаев – Амур, 17:00 Металлург Мг – Авангард, 19:30 Динамо М – Ак Барс.

24 декабря: 17:00 Барыс – Трактор, 18:00 Лада – ХК Сочи, 19:30 Северсталь – Нефтехимик.