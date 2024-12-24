Показать на карте место крушения судна Ursa Major в Средиземном море

Российское торговое судно Ursa Major, следовавшее из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпело крушение в международных водах Средиземного моря между муниципалитетом Агилас в Испании и городом Оран в Алжире после взрыва в машинном отделении, сообщает испанское издание Español.

14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены, но двое числятся пропавшими без вести.

Сухогруз Ursa Major много лет перевозил грузы для снабжения российской военной группировки в Сирии, пишут СМИ.

Фото: Google Карты.