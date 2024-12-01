Где находится ТЦ «Алания Молл» на карте Владикавказа Вчера, 10:58 Автор: Андрей Моисеев









Если смотреть на карту юга России, Владикавказ находится в центральной части Северного Кавказа и является столицей Республики Северная Осетия — Алания. Торговый центр «Алания Молл» расположен в западной части города. В среду, 25 декабря, загорелся торговый центр «Алания Молл», погибла женщина, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло. ЧП произошло перед самым открытием. Предварительная причина взрыва — утечка газа в ресторане «Небо» на третьем этаже, передает Mash. Фото: Google Карты.

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