«Дети перемен» (2024): смотреть сериал онлайн, дата выхода

Сериал «Дети перемен» рассказывает о «лихих девяностых», в которых мать (Виктория Исакова) работает водителем троллейбуса и воспитывает трех сыновей от разных отцов. на дворе 1995 год. Со стороны кажется, что Юра, Руслан и Петр готовы отдать жизнь друг за друга, но трудности и соблазны 90-х в итоге разваливают семью Флоры.

Премьера сериала состоялась в онлайн-кинотеатрах Wink и START 21 ноября 2024 года. Всего в первом сезоне выйдет 8 эпизодов.

Дата выхода новых серий:

7 серия — 26 декабря

8 серия — 2 января

Интересный факт: Слава Копейкин (Петр) в «Слово пацана» сыграл Турбо — одного из «суперов» группировки «Универсам».

Жанр — криминал, драма.

Страна — Россия.

Режиссеры — Сергей Тарамаев, Любовь Львова.

Актеры — Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Андрей Максимов.

Фото: START.