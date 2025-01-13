Разговоры о важном: тема на 13 января 2025 года

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 13 декабря 2024 года, будет посвящен теме «День российской печати».

Профессиональный праздник работников периодической печати, СМИ, журналистов отмечается с 1991 года. В этот день в 1703 году по указу Петра I вышел в свет первый номер газеты «Ведомости».

Цель урока — ознакомление учащихся с российскими традициями издательского дела, с историей праздника. Рассказ о том, как информационные источники формируют общественное мнение. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Фото: gov.ru.