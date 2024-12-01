Программа передач ТВ России, телепрограмма на 31 декабря 2024 года

Во вторник, 31 декабря 2024 года, на телеканалах Первый, Россия 1, НТВ, Пятый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС и Пятница будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.
Регион — Москва.
На всех представленных каналах — 23:55 Новогоднее обращение Президента РФ Владимира Владимировича Путина.
Первый канал
06:00 Телеканал Доброе утро
08:40 Золушка
10:00 Новости
10:25 Девчата
12:00 Щелкунчик
14:10 Джентльмены удачи
15:40 Любовь и голуби
17:25 Ирония судьбы, или C легким паром!
18:00 Вечерние новости
18:20 Ирония судьбы, или С легким паром!
21:00 30 лет вместе
Россия 1
06:00 Конек-горбунок
07:40 Карнавальная ночь
09:00 Вести
09:40 Москва слезам не верит
12:20 Служебный роман
15:10 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
16:30 Иван Васильевич меняет профессию
18:10 Чебурашка
20:00 Вести
20:30 Песни от всей души
00:00 Новогодний голубой огонек
НТВ
08:00 Сегодня
08:15 Следствие вели...
10:00 Сегодня
10:15 Следствие вели...
12:25 Дельфин
16:00 Сегодня
16:15 Новогодний пес
17:40 Папаши
21:00 Новогодняя маска
00:35 Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса
03:40 Вельвет фест
Пятый канал
05:00 Золушка
06:15 Малыш и Карлсон
06:33 Винни-Пух и день забот
06:51 Вовка в Тридевятом царстве
07:10 Трое из Простоквашино
07:28 Каникулы в Простоквашино
07:46 Зима в Простоквашино
08:05 Бременские музыканты
08:23 По следам бременских музыкантов
08:41 Летучий корабль
09:00 Игрушка
10:55 Папаши
12:45 Три орешка для Золушки
14:35 Самая обаятельная и привлекательная
16:20 Невероятные приключения итальянцев в России
18:25 Не может быть!
20:25 Три орешка для Золушки
21:50 Пес Барбос и необычный кросс
22:00 Самогонщики
22:15 Поем и готовим
00:05 Звезды дорожного радио
02:10 Супердискотека 90-х. Радио Рекорд
ТНТ
05:00 Однажды в России
16:15 СамоИрония судьбы
17:45 Иван Васильевич меняет все
20:00 Небриллиантовая рука
23:00 Камеди Клаб
01:00 Небриллиантовая рука
03:40 Камеди Клаб
РЕН ТВ
05:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. ХХ век начинается
05:55 Иван Царевич и Серый Волк
07:20 Иван Царевич и Серый Волк 2
08:40 Иван Царевич и Серый Волк 3
10:10 Иван Царевич и Серый Волк 4
11:55 Иван Царевич и Серый Волк 5
13:25 Три богатыря и Шамаханская царица
15:00 Три богатыря на дальних берегах
16:20 Три богатыря: Ход конем
17:50 Три богатыря и Морской царь
19:20 Три богатыря и принцесса Египта
20:45 Три богатыря и Наследница престола
22:30 Конь Юлий и большие скачки
00:00 Самый веселый Новый год
02:00 Концерт группы Ленинград
03:20 Три богатыря и Конь на троне
04:45 Три богатыря и Пуп Земли
СТС
05:50 Ералаш
06:10 Мультфильмы
06:30 Домовые ждут Новый год
06:35 Шоу Уральских пельменей
Пятница
05:00 Королевство Кривых Зеркал
06:20 Пятница News
06:40 Мама
08:30 После дождичка в четверг...
10:00 Марья-искусница
11:50 Снегурочка
13:40 Снежная Королева
15:30 Двенадцать месяцев
18:30 Супердискотека 90-х. Радио Рекорд-2018
22:00 Супердискотека 90-х. Радио рекорд - 2023
02:00 Супердискотека 90-х Радио Рекорд 2016
03:20 Пятница News
03:40 Сказка о потерянном времени
Время начала передач - московское.