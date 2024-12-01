КХЛ 2024/2025: расписание, результаты последних игр

Регулярный чемпионат КХЛ стартовал 3 сентября и завершится 23 марта. Всего в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2024/2025 принимают участие 23 команды. Клубы проведут по 68 игр, сезон включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча.

Смотреть трансляции всех игр КХЛ можно по подписке на «Кинопоиске». Многие поединки показывают тематические каналы KHL и KHL Prime.

Смотреть бесплатно онлайн матчи КХЛ можно на сайте телеканала «Матч ТВ». Ближайшая прямая трансляция — 26 декабря «Автомобилист» будет принимать «Трактор» (17:00 мск).

Результаты последних игр:

25 декабря: Динамо Мн – Ак Барс – 5:1, Салават Юлаев – Амур – 5:4 ОТ, Торпедо – Локомотив – 0:5, ЦСКА – СКА – 6:5, Витязь – Динамо М – 2:0.

Расписание матчей КХЛ 2024/2025:

26 декабря: 17:00 Автомобилист – Трактор, 17:30 Барыс – Сибирь.

27 декабря: 16:30 ХК Сочи – СКА, 19:00 Витязь – Локомотив, 19:10 Динамо Мн – Динамо М, 19:30 Нефтехимик – ЦСКА, 19:30 Куньлунь Ред Стар – Спартак.