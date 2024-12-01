HR Новости

Шоу «Аватар» (2024) 3 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн

Сегодня, 07:13 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Аватар 3 сезон

В шоу «Аватар» звезды российской эстрады управляют в специальной студии знакомыми с детства сказочными героями. Жюри, в которое в седьмом выпуске входили Тимур Батрутдинов, Марк Тишман, Лера Кудрявцева, Регина Тодоренко и Сергей Лазарев, предстояло отгадать, кто скрывается за цифровыми героями.

В 8 выпуске шоу «Аватар» покинула Шамаханская царица, которой управляла Наташа Королева.

Премьера 3 сезона состоялась 3 ноября 2024 года на телеканале НТВ. Новые выпуски выходят каждую неделю по воскресеньям.

Старые серии можно посмотреть на странице канала на Rutube.

Смотреть онлайн 8 выпуск шоу «Аватар» на телеканале НТВ 29 декабря 2024, в 20:20 мск.

Фото: НТВ.
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    Источник: HR Новости







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