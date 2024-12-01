Программа передач на 31 декабря 2024, телепрограмма ТВ России

Во вторник, 31 декабря 2024 года, на телеканалах Первый, Россия 1, НТВ, Пятый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС и Пятница будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.



Регион — Москва.



На всех представленных каналах — 23:55 Новогоднее обращение Президента РФ Владимира Владимировича Путина.

Программа передач ТВ на 31 декабря 2024 года

Первый канал



04:55 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Телеканал Доброе утро

08:40 Золушка

10:00 Новости

10:25 Девчата

12:00 Балет Щелкунчик

14:10 Джентльмены удачи

15:40 Любовь и голуби

17:25 Ирония судьбы, или C легким паром!

18:00 Вечерние новости

18:20 Ирония судьбы, или C легким паром!

21:00 Новогодняя ночь на Первом



Россия 1



06:00 Конек-горбунок

07:40 Карнавальная ночь

09:00 Вести

09:40 Москва слезам не верит

12:20 Служебный роман

15:10 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

16:30 Иван Васильевич меняет профессию

18:10 Чебурашка

20:00 Вести

20:30 Песни от всей души

00:00 Новогодний голубой огонек



НТВ



08:00 Сегодня

08:15 Следствие вели...

10:00 Сегодня

10:15 Следствие вели...

12:25 Дельфин

16:00 Сегодня

16:15 Новогодний пес

17:40 Папаши

21:00 Новогодняя маска

00:35 Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса

03:40 Вельвет фест



Пятый канал



05:00 Золушка

06:15 Малыш и Карлсон

06:33 Винни-Пух и день забот

06:51 Вовка в Тридевятом царстве

07:10 Трое из Простоквашино

07:28 Каникулы в Простоквашино

07:46 Зима в Простоквашино

08:05 Бременские музыканты

08:23 По следам бременских музыкантов

08:41 Летучий корабль

09:00 Игрушка

10:55 Папаши

12:45 Три орешка для Золушки

14:35 Самая обаятельная и привлекательная

16:20 Невероятные приключения итальянцев в России

18:25 Не может быть!

20:25 Три орешка для Золушки

21:50 Пес Барбос и необычный кросс

22:00 Самогонщики

22:15 Поем и готовим

00:05 Звезды дорожного радио

02:10 Супердискотека 90-х. Радио Рекорд



ТНТ



05:00 Однажды в России

16:15 СамоИрония судьбы

17:45 Иван Васильевич меняет все

20:00 Небриллиантовая рука

23:00 Камеди Клаб

01:00 Небриллиантовая рука

03:40 Камеди Клаб



РЕН ТВ



05:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. ХХ век начинается

05:55 Иван Царевич и Серый Волк

07:20 Иван Царевич и Серый Волк 2

08:40 Иван Царевич и Серый Волк 3

10:10 Иван Царевич и Серый Волк 4

11:55 Иван Царевич и Серый Волк 5

13:25 Три богатыря и Шамаханская царица

15:00 Три богатыря на дальних берегах

16:20 Три богатыря: Ход конем

17:50 Три богатыря и Морской царь

19:20 Три богатыря и принцесса Египта

20:45 Три богатыря и Наследница престола

22:30 Конь Юлий и большие скачки

00:00 Самый веселый Новый год

02:00 Концерт группы Ленинград

03:20 Три богатыря и Конь на троне

04:45 Три богатыря и Пуп Земли



СТС



05:50 Ералаш

06:10 Мультфильмы

06:30 Домовые ждут Новый год

06:35 Шоу Уральских пельменей



Пятница



05:00 Королевство Кривых Зеркал

06:20 Пятница News

06:40 Мама

08:30 После дождичка в четверг...

10:00 Марья-искусница

11:50 Снегурочка

13:40 Снежная Королева

15:30 Двенадцать месяцев

18:30 Супердискотека 90-х. Радио Рекорд-2018

22:00 Супердискотека 90-х. Радио рекорд - 2023

02:00 Супердискотека 90-х Радио Рекорд 2016

03:20 Пятница News

03:40 Сказка о потерянном времени



Время начала передач - московское.