КХЛ 2024/2025: турнирная таблица, расписание матчей, результаты

Регулярный чемпионат КХЛ стартовал 3 сентября и завершится 23 марта. Всего в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2024/2025 принимают участие 23 команды. Клубы проведут по 68 игр, сезон включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча.

Смотреть трансляции всех игр КХЛ можно по подписке на «Кинопоиске». Многие поединки показывают тематические каналы KHL и KHL Prime.

Смотреть бесплатно онлайн матчи КХЛ на сайте телеканала «Матч ТВ». Ближайшая прямая трансляция — 3 января СКА будет принимать ЦСКА (17:00 мск).

Турнирная таблица КХЛ на 3 января

Результаты последних игр:

30 декабря: Амур – Сибирь – 3:4, Торпедо – Куньлунь Ред Стар – 3:4 ОТ, Авангард – Металлург Мг – 1:2, Салават Юлаев – Барыс – 6:0, Автомобилист – Лада – 2:3 Б, Ак Барс – Северсталь – 2:3, Нефтехимик – Трактор – 2:6.

Расписание матчей КХЛ 2024/2025:

3 января: 14:00 Трактор – Амур, 17:00 Ак Барс – Лада, 17:00 СКА – ЦСКА, 17:00 Куньлунь Ред Стар – Витязь, 17:00 Северсталь – Динамо М.

4 января: 14:30 Салават Юлаев – Сибирь, 17:00 Торпедо – Динамо Мн, 17:00 Нефтехимик – Авангард.