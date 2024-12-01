HR Новости

«Лихие» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 14:34 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Лихие

Сериал рассказывает о том, как отец и сын становятся частью самой влиятельной дальневосточной группировки 90-х. Охотник и егерь Павел Лиховцев воспитывает сына, держит пасеку, но все меняется в начале 90-х. В поисках лучшей жизни они отправляются в Хабаровск и попадают в эпицентр бандитских разборок.

Премьера сериала «Лихие» состоялась 24 октября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Okko и START. Новые серии выходили еженедельно по четвергам по 5 декабря.

Интересный факт: актер Артем Быстров, сыгравший главную роль, и режиссер Юрий Быков вместе работали над сериалом «Метод».

Жанр — драма, криминал.

Режиссер — Юрий Быков.

Страна — Россия.

Актеры — Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева, Максим Карушев, Глеб Кулаков.

Фото: START.
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    Источник: HR Новости







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