«Лихие» (2024): смотреть сериал онлайн

Сериал рассказывает о том, как отец и сын становятся частью самой влиятельной дальневосточной группировки 90-х. Охотник и егерь Павел Лиховцев воспитывает сына, держит пасеку, но все меняется в начале 90-х. В поисках лучшей жизни они отправляются в Хабаровск и попадают в эпицентр бандитских разборок.

Премьера сериала «Лихие» состоялась 24 октября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Okko и START. Новые серии выходили еженедельно по четвергам по 5 декабря.

Интересный факт: актер Артем Быстров, сыгравший главную роль, и режиссер Юрий Быков вместе работали над сериалом «Метод».

Жанр — драма, криминал.

Режиссер — Юрий Быков.

Страна — Россия.

Актеры — Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева, Максим Карушев, Глеб Кулаков.

Фото: START.