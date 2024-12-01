HR Новости

«Вашингтон» — «Бостон»: смотреть онлайн прямую трансляцию

Сегодня, 14:42 Автор: Андрей Моисеев




Вашингтон сыграет с Колорадо, Александр Овечкин травмирован

Вечером 31 декабря «Вашингтон Кэпиталз» встретится дома с «Бостон Брюинз». Поединок в столице США начнется в 20:30 по московскому времени.

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Капитан «Кэпиталз» забросил 17 шайб в текущем сезоне и занимает 14-е место в НХЛ по этому показателю. По системе «гол+пас» российский хоккеист набрал 27 очков.

На счету Овечкина на данный момент 870 шайб и он на 24 гола отстает от Уэйна Гретцки, занимающего первое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

Смотреть онлайн матч «Вашингтон» — «Бостон» можно бесплатно по этой ссылке.

«Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции, «Бостон» расположился на 6-й строчке в турнирной таблице Востока.

Фото: Sports Illustrated.
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    Источник: HR Новости







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