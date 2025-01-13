Разговоры о важном: тема на 13 января 2025 года

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 13 декабря 2024 года, будет посвящен теме «День российской печати».

Профессиональный праздник работников периодической печати, СМИ, журналистов отмечается с 1991 года. В этот день в 1703 году по указу Петра I вышел в свет первый номер газеты «Ведомости».

Цель урока — развитие у обучающихся представлений о средствах массовой коммуникации, о назначении периодических изданий и культуре их чтения; получение знаний о Дне российской печати как профессиональном празднике работников СМИ, об их труде, профессиях СМИ. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Фото: razgovor.edsoo.ru.