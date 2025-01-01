КХЛ 2024/2025: турнирная таблица, расписание матчей, результаты

Регулярный чемпионат КХЛ стартовал 3 сентября и завершится 23 марта. Всего в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2024/2025 принимают участие 23 команды. Клубы проведут по 68 игр, сезон включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча.

Смотреть трансляции всех игр КХЛ можно по подписке на «Кинопоиске». Многие поединки показывают тематические каналы KHL и KHL Prime.

Смотреть бесплатно онлайн матчи КХЛ на сайте телеканала «Матч ТВ». Ближайшая прямая трансляция — 6 января «Ак Барс» будет принимать «Авангард» (17:00 мск).

Турнирная таблица КХЛ на 6 января

Результаты последних игр:

5 января: Трактор – Автомобилист – 2:0, Металлург Мг – Амур – 3:2, Барыс – Лада – 0:5, Локомотив – ЦСКА – 4:1, СКА – Витязь – 5:2, ХК Сочи – Динамо М – 1:5.

Расписание матчей КХЛ 2024/2025:

6 января: 14:10 Динамо Мн – Торпедо, 17:00 Ак Барс – Авангард, 17:00 Нефтехимик – Сибирь, 17:00 Северсталь – Спартак.

7 января: 14:00 Трактор – Лада, 14:30 Металлург Мг – Адмирал, 15:00 Барыс – Автомобилист, 17:00 Куньлунь Ред Стар – Амур, 17:00 ХК Сочи – Динамо М, 17:00 Локомотив – Витязь, 17:10 Динамо Мн – ЦСКА.