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Дроны ВСУ долетели до Саратова и Энгельса: показать на карте, сколько километров

Сегодня, 07:14 Автор: Андрей Моисеев




Энгельс на карте Саратовской области

Энгельс на карте

Если смотреть на карту России, Саратовская область расположена к юго-востоку от Москвы. Расстояние от столицы России до Саратова и Энгельса составляет 726 км.

Население Саратова составляет 887 тысяч жителей. Во втором по численности населения городе Саратовской области Энгельсе проживает 222 тысячи человек.

Расстояние от Саратова до границы с Украиной по прямой составляет 612 км.

8 января. Саратов и Энгельс ночью подверглись массированной атаке БПЛА, повреждено промышленное предприятие, сообщает в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Google Карты.
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