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Разговоры о важном: тема на 13 января 2025 года

Сегодня, 10:29 Автор: Андрей Моисеев




Разговоры о важном 13 января 2025

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 13 декабря 2024 года, будет посвящен теме «День российской печати».

Профессиональный праздник работников периодической печати, СМИ, журналистов отмечается с 1991 года. В этот день в 1703 году по указу Петра I вышел в свет первый номер газеты «Ведомости».

Цель урока — развитие у обучающихся представлений о средствах массовой коммуникации, о назначении периодических изданий и культуре их чтения; получение знаний о Дне российской печати как профессиональном празднике работников СМИ, об их труде, профессиях СМИ. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Фото: разговорыоважном.рф.
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    Разговоры о важном: тема на 13 января 2025 года
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