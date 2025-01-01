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Овечкин — сколько шайб до рекорда Гретцки

Сегодня, 08:31 Автор: Андрей Моисеев




Статистика Овечкина в НХЛ на сегодня

Продолжаем считать голы Александра Овечкина. На сегодня на счету капитана «Вашингтона» 873 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Нэшвиллом», который состоялся в ночь на 12 января, Овечкин отличился на последней минуте третьего периода.

Сколько шайб до рекорда Гретцки

Чтобы догнать лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, Овечкину необходимо забить 21 шайбу.

В первой тройке самых результативных расположились следующие хоккеисты:

1. Гретцки — 894 (1487 игр)
2. Овечкин — 873 (1453)
3. Горди Хоу — 801 (1767)

Наибольшую результативность Александр показал в свой третий сезон за океаном (65). В девяти сезонах форвард столичного клуба забил 50 и более раз. В истории лиги столько раз за регулярный чемпионат забивали Уэйн Гретцки и Майк Босси.

Свой первый гол за океаном хоккеист забил 6 октября 2005 года в ворота «Коламбуса», 100-я залетела в поединке с «Рейнджерс» (13 октября 2007), 200-ю Александр записал на свой счет в игре с «Лос-Анджелесом» (6 февраля 2009).

300 — «Торонто» (6 апреля 2011)
400 — «Каролина» (21 декабря 2013)
500 — «Оттава» (11 января 2016)
600 — «Виннипег» (13 марта 2018)
700 — «Нью-Джерси» (22 февраля 2020)
800 — «Чикаго» (14 декабря 2022)

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Анахайма» 15 января (03:00 мск).
  • Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег»
  • Победа «Вашингтона», 841-й гол Овечкина и три передачи россиян
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    Источник: HR Новости







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