«Против всех» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода

Захар Занозин в исполнении Николая Добрынина отказывается продавать свой земельный участок и ведет беспощадную борьбу против постройки на этом месте новых многоэтажных домов.

Всех трех сыновей-близнецов деда Захара играет Сергей Лавыгин.

Премьера 3 сезона сериала «Против всех» состоялась 15 ноября 2024 года, новые серии выходят по понедельникам и пятницам. Всего в третьей части будет показано 20 эпизодов.

Дата выхода новых серий:

19 серия — 13 января

20 серия — 17 января

Премьера первого сезона состоялась 2 января 2023 года, первая серия второй части комедийного сериала была показана 16 октября. Всего за два сезона вышло 26 серий.

Смотреть онлайн сериал «Против всех» можно в онлайн-кинотеатрах START, Wink и Okko. На платформе START первую серию первого сезона можно посмотреть бесплатно.

Жанр — драма.

Режиссер — Михаил Соловьев.

Страна — Россия.

Актеры — Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Сергей Степин, Василина Юсковец, Тимофей Елецкий, Владимир Стержаков.

Фото: START.