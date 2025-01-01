HR Новости

Дроны ВСУ долетели до Саратова и Энгельса: показать на карте, сколько километров

Сегодня, 08:55 Автор: Андрей Моисеев




Энгельс на карте Саратовской области

Энгельс на карте

Если смотреть на карту России, Саратовская область расположена к юго-востоку от Москвы. Расстояние от столицы России до Саратова и Энгельса составляет 726 км.

Население Саратова составляет 887 тысяч жителей. Во втором по численности населения городе Саратовской области Энгельсе проживает 222 тысячи человек.

Расстояние от Саратова до границы с Украиной по прямой составляет 612 км.

14 января. Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА,  есть повреждения на двух промышленных предприятиях, сообщает в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Google Карты.
  • Где находится Маркс на карте Саратовской области
  • Где находится Калужская область на карте России
    •













    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Ставки на спорт в Фонбет


    Где находится Терны на карте Донецкой области
    Где находится Удачное на карте Донецкой области
    Дроны ВСУ долетели до Альметьевска: показать на карте, сколько километров
    Дроны ВСУ долетели до Казани: показать на карте, сколько километров
    Дроны ВСУ долетели до Саратова и Энгельса: показать на карте, сколько километров
    Где находится «Кремний Эл» на карте Брянска
    Где находится Брянск на карте России
    «Синяя тюрьма: Блю Лок» 2 сезон: смотреть аниме онлайн
    «Против всех» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    «Клюквенный щербет» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru