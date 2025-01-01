HR Новости

Овечкин — сколько шайб до рекорда Гретцки

Сегодня, 10:36 Автор: Андрей Моисеев




Статистика Овечкина в НХЛ на сегодня

Продолжаем считать голы Александра Овечкина. Свой первый гол за океаном хоккеист забил 6 октября 2005 года в ворота «Коламбуса». На сегодня на счету капитана «Вашингтона» 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Оттавой», который состоялся в ночь на 17 января, Овечкин забил победную шайбу в овертайме.

Сколько шайб до рекорда Гретцки

Чтобы догнать лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, Овечкину необходимо забить 20 шайб.

В первой тройке самых результативных расположились следующие хоккеисты:

1. Гретцки — 894 (1487 игр)
2. Овечкин — 874 (1455)
3. Горди Хоу — 801 (1767)

Наибольшую результативность Александр показал в свой третий сезон за океаном (65). В девяти сезонах форвард столичного клуба забил 50 и более раз. В истории лиги столько раз за регулярный чемпионат забивали Уэйн Гретцки и Майк Босси.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Эдмонтона» 22 января (05:00 мск).
  • Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег»
  • Победа «Вашингтона», 841-й гол Овечкина и три передачи россиян
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    Источник: HR Новости







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